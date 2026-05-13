Materiale pericolante al Grattacielo Regione Piemonte: intervento dei Vigili del Fuoco

TORINO – È attualmente in corso un delicato intervento dei Vigili del Fuoco presso il Grattacielo della Regione Piemonte. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di materiale esterno pericolante sulla facciata dell’imponente edificio.

A confermare l’attività è il comando provinciale, che ha immediatamente dispiegato sul posto uomini e mezzi per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni della struttura.

Droni e specialisti SAF in azione

Per ispezionare la parete esterna, le squadre di soccorso stanno utilizzando da un lato l’impiego di droni per una mappatura visiva ravvicinata, dall’altro l’intervento diretto del personale specializzato del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Gli operatori SAF, addestrati per interventi estremi, sono impegnati in complesse attività e calate con le corde per esaminare da vicino la porzione di facciata interessata dall’allarme. Secondo le prime informazioni, le verifiche tecniche si stanno concentrando in particolare su due piani situati oltre il trentesimo livello dell’edificio.

Per garantire l’incolumità dei passanti e dei lavoratori, una parte dell’area sottostante al grattacielo è stata interdetta al transito in via del tutto precauzionale. Nonostante l’imponente dispiegamento dei mezzi di soccorso, le autorità fanno sapere che, al momento, non è stata disposta alcuna evacuazione e le attività all’interno della sede regionale proseguono regolarmente, in attesa che si concludano gli accertamenti.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese