Antonella Clerici sostiene Libarna: l’appello per i “Luoghi del Cuore” FAI 2026

LIBARNA – La conduttrice televisiva Antonella Clerici si è proposta testimonial volontaria per sostenere l’Area archeologica di Libarna nell’ambito della XIII edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e Intesa Sanpaolo.

L’appello

La conduttrice, che vive proprio in quelle zone, ha voluto accendere i riflettori sul sito situato lungo la strada che collega Arquata Scrivia a Serravalle Scrivia.

“Volevo segnalare al FAI una zona molto interessante dove abito,” ha dichiarato Clerici in un video-appello. “Ci sono gli scavi di Libarna: è un’antica città romana molto bella, dove spesso avvengono eventi ma che andrebbe tutelata un po’ di più, messa in ordine, messa a posto, insomma valorizzata”.

In palio 600mila euro: come votare

L’obiettivo della candidatura è scalare la classifica del FAI per accedere a fondi vitali per il restauro. Per l’edizione 2026, il programma mette a disposizione un totale di 600.000 euro e i primi tre classificati riceveranno rispettivamente 70mila, 60mila e 50mila euro. Inoltre, tutti i siti che supereranno la soglia dei 3.000 voti potranno partecipare a un bando per ottenere ulteriori finanziamenti (fino a 50mila euro per singolo progetto).

C’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per sostenere l’antica città romana. È possibile esprimere la propria preferenza online, direttamente sul sito ufficiale de “I Luoghi del Cuore”, oppure firmando i moduli cartacei dedicati.

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