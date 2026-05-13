Parte il Salone del Libro di Torino: ecco come raggiungere Lingotto Fiere con i mezzi pubblici

TORINO – Manca ormai pochissimo: da domani partirà ufficialmente la nuova edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Dal 14 al 18 maggio 2026 al Lingotto Fiere il grande evento culturale capace di richiamare ogni anno nel capoluogo piemontese centinaia di migliaia di visitatori, editori, scrittori, giornalisti, studenti e appassionati di lettura da tutta Italia e dall’estero.

Come raggiungere il Salone con i mezzi pubblici

Il Salone Internazionale del Libro è facilmente raggiungibile con la metropolitana:

utilizzare la fermata “Lingotto” in corrispondenza dell’ ingresso di via Nizza

la fermata “Italia ’61” per accedere dall’ingresso stazione FS Lingotto.

In entrambe le stazioni le persone con disabilità potranno utilizzare gli ascensori.

Anche per questa edizione del SalTo, la metropolitana offrirà un orario di servizio prolungato: dal 14 al 18 maggio, il servizio sarà esteso con ultime partenze da entrambi i capolinea alle 24.00 giovedì, domenica e lunedì e all’1.00 venerdì e sabato. Durante l’orario di apertura del Salone il servizio di metropolitana sarà inoltre incrementato in funzione dell’afflusso dei passeggeri.

A Lingotto Fiere si può arrivare anche con la linea 18 bus (fermata n. 912 – “Lingotto”) che sarà potenziata durante le giornate del Salone.

Arrivando dalla stazione ferroviaria Lingotto è possibile raggiungere l’ingresso di via Nizza attraverso il passaggio pedonale. La stazione ferroviaria Lingotto è raggiungibile anche con le linee bus 14 – 18 – 34 Feriale – 41 – 63 – 63/ – 74 – Extraurbana 2014 Torino-Poirino-Alba.

Sia la metropolitana sia le linee bus sopra indicate sono accessibili alle persone con disabilità motoria.

Le stazioni maggiormente interessate dall’evento – Porta Nuova, Lingotto e Italia 61 – saranno presidiate con postazioni Infopoint dedicate. Gli Assistenti alla Clientela supporteranno la vendita dei titoli di viaggio, offriranno assistenza ai passeggeri e interverranno per snellire eventuali code alle emettitrici automatiche (TVM). Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dalle 9.00 a copertura dell’orario del Salone.

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