Gestione illecita dei rifiuti in autodemolizioni di Torino, Asti e Biella: la situazione

TORINO – Controlli serrati nelle autodemolizioni, nelle officine e nelle attività legate al settore automobilistico tra le province di Torino, Asti e Biella. La Polizia Stradale ha intensificato nel mese di aprile una serie di verifiche amministrative e tecniche con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nel comparto, tutelare la sicurezza stradale e vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

L’operazione ha coinvolto diverse attività del territorio piemontese e ha portato all’identificazione di 34 persone. Di queste, cinque sono state denunciate per reati collegati alla gestione illecita dei rifiuti, un ambito particolarmente delicato sia dal punto di vista ambientale sia per i rischi legati alla salute pubblica.

Oltre alle denunce, gli agenti hanno contestato violazioni amministrative per un totale di circa 19mila euro. Nel mirino sono finite soprattutto attività non in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Senza autorizzazioni a Torino

Tra gli interventi più rilevanti figura quello eseguito a Torino, dove una attività di meccatronica abusiva è stata chiusa perché operava senza le necessarie autorizzazioni. Le forze dell’ordine hanno inoltre disposto la confisca delle attrezzature utilizzate all’interno dell’officina.

Durante uno dei controlli è scattato anche un arresto. Una persona è stata trovata in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio e di una patente di guida false. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che sull’uomo pendevano due distinti ordini di carcerazione per reati contro la persona e contro il patrimonio. Doveva scontare una pena complessiva di 11 anni di reclusione.

L’attività rientra nelle operazioni periodiche della Polizia Stradale finalizzate a contrastare fenomeni di abusivismo, traffico illecito di rifiuti e utilizzo di documenti falsi, con particolare attenzione ai settori collegati alla circolazione dei veicoli e alla gestione dei materiali potenzialmente inquinanti.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese