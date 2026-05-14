Cinque italiani morti in un’immersione alle Maldive: tra di loro due piemontesi

PIEMONTE – Cinque italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive: due erano piemontesi. Esploravano le grotte a cinquanta metri di profondità nell’atollo di Vaavu, forse per una spedizione scientifica guidata dalla professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, che è tra le vittime. Lo confermano le autorità locali e la Farnesina: «In seguito a un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive» si legge in una nota del Ministero degli Esteri.

Le vittime

Oltre a Monica Montefalcone, sono scomparsi la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Non è ancora chiaro se i cinque fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica, visto che Monica Montefalcone era anche responsabile di un progetto di ricerca di conservazione sulle barriere coralline alle Maldive. Muriel e Federico erano piemontesi: la prima di Poirino (TO), era collega di Monica, il secondo era di Borgomanero (NO).

La scomparsa durante il safari a bordo della Duke of York

Secondo le informazioni disponibili, i cinque erano usciti per un’immersione dalla safari boat «Duke of York». Per l’Italia le prenotazioni sulla Duke of York sono gestite dalla Albatros Top Boat di Verbania: contattato dall’Adnkronos, il tour operator non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La loro scomparsa era stata segnalata intorno alle 13.45 (ora locale, le 10.45 in Italia). Le Forze dell’ordine hanno avviato le ricerche appena ricevuta la segnalazione; al momento hanno ritrovato il corpo di una sola delle vittime. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale.

A complicare le operazioni subacquee del gruppo potrebbero essere state anche le condizioni meteorologiche sfavorevoli: era stata diramata un’allerta gialla per la zona, ancora in vigore.

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