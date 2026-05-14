Calcio, 37ma giornata di Serie A: ufficiali data e orario di Juventus-Fiorentina e di altre quattro partite in contemporanea

TORINO – Alla fine la spunta la Lega Serie A. Sembra essere giunta a un epilogo la querelle tra Lega Serie A e Prefettura di Roma su data e ora del derby Roma-Lazio, valido per la 37ma giornata di Serie A di calcio. Questa e le altre sfide in cui sono coinvolte squadre in lotta per la conquista della Champions (Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli) si giocheranno in contemporanea alle ore 12 di domenica 17 maggio.

Il confronto tra la Lega e la Prefettura era iniziato dopo che lunedì scorso l’ente che organizza il campionato italiano aveva fissato il derby di Roma e le sfide Champions (che devono essere disputate in contemporanea) a domenica alle 12.30. La Prefettura capitolina ha però spostato la stracittadina a lunedì alle 20.45, con slittamento anche delle altre quattro gare, per la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis. La Lega aveva così ricordo al Tar, che ha a sua volta invitato i due soggetti a trovare un accordo. Intesa che è stata trovata nella serata di oggi, con l’anticipo di mezz’ora delle gare di Serie A. Resta invece confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile – che potrebbe regalare un altro derby, questa volta italiano, tra Sinner e Darderi – prevista per le 17.

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