C’è una terza biblioteca mobile a Torino: si ingrossa la flotta dei Bibliobus

TORINO – Nuovo “bus culturale” a Torino, nei giorni del Salone del Libro. Entra in servizio da oggi il terzo Bibliobus delle Biblioteche civiche torinesi, che porterà libri, laboratori, attività culturali e iniziative di promozione della lettura nelle aree della città più distanti dalle sedi delle biblioteche di quartiere. Il nuovo mezzo, con un allestimento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, si aggiunge ai due Bibliobus già attivi sul territorio.

L’inaugurazione si è tenuta questo pomeriggio in piazza della Repubblica alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo. «Quella del Bibliobus è un’esperienza che, come amministrazione, sosteniamo sin dall’inizio del nostro mandato e inaugurare il terzo proprio oggi, nella giornata in cui si è aperto il Salone internazionale del Libro, ha un significato ancora più simbolico» – ha dichiarato il primo cittadino – «Crediamo fortemente nel valore del libro e delle biblioteche come luogo di cultura, inclusione e socialità».

Lo speciale allestimento pensato per i piccoli e le loro famiglie si compone di una parete reclinabile e cuscini colorati trasformano il mezzo in un piccolo teatro per letture ad alta voce, laboratori e attività dedicate all’infanzia.

Dopo una prima fase di avvio e sperimentazione del servizio, il Bibliobus entrerà pienamente in funzione, con tappe nei parchi, nelle piazze e in altri spazi pubblici della città. Il calendario completo delle fermate e delle attività sarà comunicato sul sito delle Biblioteche civiche torinesi. Oltre a rendere più accessibili e diffusi i servizi bibliotecari, infatti, i Bibliobus offrono anche attività di facilitazione digitale e supporto ai servizi civici, tra cui l’assistenza alla prenotazione della carta d’identità elettronica.

Il progetto rientra nel piano di potenziamento del servizio di biblioteca mobile delle Biblioteche civiche torinesi finanziato anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

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