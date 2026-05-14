Cinquant’anni dallo scudetto del Toro: festa al Grande Torino con i campioni del 1976

TORINO – Cinquant’anni dopo quel giorno entrato nella storia del calcio italiano, il popolo granata è pronto a riabbracciare i protagonisti dello scudetto del 1976. Sabato lo stadio Grande Torino tornerà a vestirsi a festa per celebrare una delle pagine più amate dai tifosi del Torino FC, in una giornata carica di emozione, ricordi e solidarietà.

L’appuntamento arriva esattamente mezzo secolo dopo Torino-Cesena, l’ultima partita di quel campionato che consegnò ai granata l’ultimo titolo italiano della loro storia. Dopo una settimana di eventi, incontri e celebrazioni dedicate alla squadra campione d’Italia, il momento più atteso sarà proprio quello dell’abbraccio collettivo tra i tifosi e gli eroi del 1976.

Il programma della giornata al Grande Torino

La festa inizierà alle 14 allo stadio Grande Torino, il vecchio Comunale che fu teatro delle imprese di quella squadra. Ad aprire il pomeriggio sarà la partita della formazione dell’Ugi, composta da ragazzi che hanno affrontato e sconfitto gravi malattie, in un momento dal forte valore simbolico ed emotivo.

Successivamente spazio alla musica, con le esibizioni di Oskar, Valerio Liboni e dei Sensounico, prima del momento centrale della manifestazione: la sfilata dei campioni del 1976. In campo sfileranno non soltanto gli ex giocatori granata, ma anche i familiari dei dirigenti di quell’epoca che contribuì a riportare il Torino sul tetto d’Italia.

La giornata si concluderà con una partita tra ex calciatori granata. Tra i nomi attesi ci sono Alessandro Rosina, Marco Ferrante, Diego Fuser, Antonino Asta, Franco Semioli e Giuseppe Vives. A dirigere l’incontro sarà Alfredo Trentalange.

Attese migliaia di persone: l’incasso andrà all’Ugi

Sugli spalti sono attese tra le sei e le settemila persone. L’evento avrà anche uno scopo benefico: il ricavato contribuirà infatti a sostenere le attività dell’Ugi, l’associazione impegnata nel supporto ai bambini malati e alle loro famiglie.

Sarà una vera e propria reunion del mondo granata, con circa novanta ex calciatori presenti tra chi scenderà in campo e chi parteciperà soltanto alla celebrazione. Un’occasione unica per rivivere il ricordo di una squadra rimasta nel cuore dei tifosi e nella storia dello sport torinese.

Docufilm e podcast per celebrare il Toro del 1976

Le iniziative dedicate allo storico scudetto non finiscono qui. Domani sera andrà in onda la prima puntata del docufilm Sky “Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama”, dedicato alla cavalcata trionfale dei granata.

Per chi vuole approfondire quei momenti è inoltre disponibile su RaiPlay Sound il podcast “1976 – L’anno del Toro”, realizzato da Nico Forletta, caporedattore dello sport del Gr Rai, che ripercorre emozioni, protagonisti e retroscena di una stagione rimasta leggendaria nella memoria del tifo granata.

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