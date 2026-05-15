Fermato sull’A4 dalla polizia stradale di Novara: arrestato ricercato per il furto di cavi in Germania

NOVARA – Un normale controllo stradale sull’autostrada A4 si è trasformato in un arresto internazionale. Negli scorsi giorni la Polizia Stradale di Novara ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti di un uomo condannato per un furto aggravato commesso in Germania.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della sottosezione autostradale di Novara Est durante l’intensificazione dei controlli legati ai ponti festivi. All’altezza dell’area di servizio Rho Sud, gli operatori hanno fermato un’auto risultata non in regola con la revisione periodica.

Durante gli accertamenti sui passeggeri, è emerso che uno degli occupanti era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. L’uomo era stato condannato per il furto, avvenuto nel 2020, di circa mille metri di cavi in rame sottratti dalla centrale nucleare di Grafenrheinfeld insieme ad altri tre complici.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori tedeschi, il materiale rubato aveva un valore di circa 50 mila euro.

Dopo la comunicazione alla competente autorità giudiziaria italiana, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Milano San Vittore, dove dovrà scontare il residuo di pena pari a un anno di reclusione.

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