La coppa della CEV Champions League di volley è arrivata a Torino, nel weekend si gioca la Final Four

TORINO – Il Grattacielo Piemonte e Palazzo Civico hanno aperto le loro porte al trofeo simbolo dell’eccellenza del volley europeo, segnando di fatto l’avvicinamento alle Final Four della CEV Champions League maschile, in programma a Torino nel fine settimana. La coppa che premierà i nuovi campioni del continente è stata accolta nella sede della Regione dal presidente Alberto Cirio, prima di proseguire il suo percorso istituzionale tra le principali sedi cittadine.

Dopo una tappa a Palazzo Civico, dove è stata ricevuta dal sindaco Stefano Lo Russo e dall’assessore allo Sport e ai Grandi eventi Domenico Carretta, il trofeo ha fatto così il suo ingresso simbolico nel cuore istituzionale del territorio che si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti dell’anno.

Chi sono i finalisti della CEV Champions League?

Sabato 16 e domenica 17 maggio, l’Inalpi Arena sarà il palcoscenico delle sfide tra le quattro migliori squadre d’Europa: i campioni d’Italia della Sir Sicoma Monini Perugia, i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, e i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara. Un evento che porterà a Torino migliaia di tifosi e l’attenzione del pubblico internazionale.

“Ospitare questo importante evento a Torino e in Piemonte rappresenta un nuovo importante risultato della nostra strategia per attrarre e organizzare grandi eventi sportivi. Qui c’è l’orgoglio di una regione che si conferma capitale internazionale dello sport”, hanno dichiarato il presidente Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni. “Il Piemonte dimostra ancora una volta di avere le capacità e le strutture per attrarre i più grandi eventi globali. L’Inalpi Arena sarà il palcoscenico di una competizione straordinaria, capace di mostrare al mondo la bellezza e l’efficienza del nostro territorio”.

Sulla stessa linea anche l’amministrazione comunale torinese. “È con grande piacere che accogliamo il trofeo della CEV Champions League a Palazzo Civico – ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo –. Le Finali sono un appuntamento di altissimo profilo sportivo e confermano la capacità di Torino di organizzare grandi eventi internazionali”. L’assessore Domenico Carretta ha invece sottolineato come “Torino sia pronta ad accogliere tifosi e squadre, offrendo una città capace di coniugare sport, bellezza e accoglienza”.

Il programma delle finali

Il programma della Final Four prevede due giornate di grande pallavolo. Sabato 16 maggio si giocheranno le semifinali: alle 17.00 PGE Projekt Warszawa contro Sir Sicoma Monini Perugia, seguita alle 20.30 dalla sfida tra Aluron CMC Warta Zawiercie e Ziraat Bankkart Ankara. Domenica 17 maggio, alle 17.00, la finale per il terzo posto aprirà la giornata conclusiva, mentre alle 20.30 andrà in scena la finalissima che assegnerà il titolo europeo 2026.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, NOW e DAZN, confermando la portata internazionale di una manifestazione che consacra ancora una volta Torino e il Piemonte tra le capitali europee dello sport.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese