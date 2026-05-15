Stellantis produrrà Jeep e Peugeot in un nuovo stabilimento in Cina

TORINO – Stellantis accelera la strategia globale e stringe un accordo da circa un miliardo di euro con il gruppo automobilistico statale cinese Dongfeng Motor Corporation per la produzione di nuovi veicoli a marchio Peugeot e Jeep destinati al mercato cinese e all’export internazionale. L’intesa segna un ulteriore passo nella crescente integrazione tra costruttori occidentali e partner industriali cinesi, sempre più centrali nello sviluppo delle tecnologie per la mobilità elettrica.

L’operazione prevede la realizzazione di una joint venture con base a Wuhan, uno dei principali poli industriali del Paese. Il valore complessivo del progetto supera gli 8 miliardi di yuan (circa un miliardo di euro), con un contributo diretto di Stellantis pari a circa 130 milioni di euro.

Stabilimento attivo dal 2027

Secondo quanto comunicato dal gruppo, lo stabilimento Dongfeng di Wuhan sarà operativo dal 2027 per la produzione di due nuovi modelli a “nuova energia” a marchio Peugeot e di due nuovi veicoli ibridi off-road a marchio Jeep. I modelli saranno destinati non solo al mercato cinese, ma anche all’esportazione verso altri mercati globali.

L’accordo si inserisce nella strategia industriale guidata dall’amministratore delegato Antonio Filosa, che punta a rilanciare la competitività del gruppo dopo un periodo di vendite deboli in Europa e negli Stati Uniti. La collaborazione con Dongfeng viene interpretata come un tassello chiave per rafforzare la presenza di Stellantis in Asia e accelerare lo sviluppo di competenze su software, batterie e sistemi di guida autonoma.

La collaborazione con la Cina

La tendenza delle case automobilistiche occidentali è sempre più quella di collaborare con i competitor cinesi per colmare il divario tecnologico in settori strategici legati alla transizione elettrica.

L’intesa con Dongfeng arriva a distanza di una settimana dall’annuncio dell’ampliamento della partnership tra Stellantis e Leapmotor, che prevede anche il trasferimento di uno stabilimento spagnolo del gruppo europeo alla società asiatica specializzata in veicoli elettrici a basso costo.

Secondo fonti di settore, Stellantis starebbe inoltre valutando con Dongfeng un’ulteriore espansione della collaborazione, che potrebbe coinvolgere anche la produzione in Europa. Un segnale che conferma come le alleanze industriali tra Europa e Cina siano ormai diventate un elemento strutturale della nuova geografia dell’auto globale.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese