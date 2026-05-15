Weekend a Torino con FLOR 2026: per la prima volta a ingresso gratuito

TORINO – Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, Torino si prepara a trasformarsi in un immenso giardino a cielo aperto con FLOR, la manifestazione florovivaistica più amata dai piemontesi e tra gli appuntamenti green più importanti a livello nazionale.

E per questa edizione, gli organizzatori hanno in serbo due grandi novità che renderanno il weekend imperdibile.

Il ritorno al Valentino

FLOR trasloca e approda nella magnifica cornice del Parco del Valentino, snodandosi lungo Viale Mattioli, nel tratto alberato che dal Castello del Valentino costeggia l’Orto Botanico dell’Università di Torino.

Il Parco del Valentino, nel 1961, fu la location della prima storica edizione della mostra in occasione del centenario dell’Unità d’Italia. Sempre qui, nel 2009, la manifestazione ha poi ripreso vita, diventando l’eccellenza che conosciamo oggi.

L’altra grande sorpresa del format è il biglietto eccezionalmente gratuito. Una decisione voluta fortemente da Orticola del Piemonte come gesto di ringraziamento verso il pubblico che, anno dopo anno, continua a sostenere l’evento con grande entusiasmo.

La mostra mercato accoglierà oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, tra florovivaisti specializzati, artigiani e agricoltori. Ad arricchire la tre-giorni torinese ci sarà inoltre un ricco calendario di iniziative culturali e sociali, per vivere a 360 gradi la cultura del verde e della sostenibilità.

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