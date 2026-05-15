TORINO– Dopo i passaggi nuvolosi e l’instabilità degli ultimi giorni, il weekend si aprirà con un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche su Torino e provincia. La giornata di sabato 16 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da tempo stabile, cieli sereni e sole predominante grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Piemonte. Secondo le previsioni meteo, non sono previste precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature torneranno gradualmente a salire, con una massima prevista di 20°C e una minima di 9°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 2170 metri, segnale di un’atmosfera più mite anche in quota. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, senza particolari criticità. Nessuna allerta meteo è prevista sul Torinese.

Mattino: sole e cieli sereni su Torino

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Torino e su gran parte della pianura piemontese. Fin dal mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite e visibilità ottima. Le temperature delle prime ore saranno ancora piuttosto fresche, comprese tra i 9 e gli 11 gradi, ma il sole favorirà un rapido aumento termico nel corso della mattinata. I venti resteranno deboli da Sud, contribuendo a mantenere un clima gradevole e asciutto.

Pomeriggio: clima mite e atmosfera primaverile

Nel pomeriggio il bel tempo continuerà a dominare su Torino e provincia. Il sole splenderà per gran parte della giornata, con soltanto qualche velatura o addensamento innocuo sui rilievi alpini. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, regalando un’atmosfera pienamente primaverile e ideale per attività all’aperto, passeggiate e spostamenti nel weekend. I venti tenderanno a rinforzare leggermente dai quadranti meridionali, mantenendosi comunque moderati.

Sera: cieli sereni e clima stabile

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e asciutte. Su Torino prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in graduale calo dopo il tramonto ma senza particolari eccessi. L’alta pressione continuerà infatti a proteggere il Piemonte, garantendo una conclusione di giornata tranquilla.

Tendenza meteo Torino

Domenica 17 maggio: tempo stabile e soleggiato su Torino e provincia;

tempo stabile e soleggiato su Torino e provincia; Lunedì 18 maggio: possibile aumento della variabilità con qualche pioggia leggera;

possibile aumento della variabilità con qualche pioggia leggera; Martedì 19 maggio: cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente asciutte.

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