Instabilità e aria fredda in quota in Piemonte: temporali e grandine nel pomeriggio e miglioramento nel weekend

TORINO – Il Piemonte resta sotto l’influenza di una massa d’aria in quota particolarmente fredda per il periodo, associata a una vasta circolazione depressionaria attiva sull’Europa centro-settentrionale. Un quadro atmosferico che continua a determinare condizioni di spiccata instabilità anche nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio, con effetti diffusi su gran parte del territorio regionale.

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, la giornata sarà caratterizzata da cielo spesso nuvoloso e clima fresco, con solo brevi e temporanee schiarite attese in mattinata sulle aree di pianura. Tuttavia, già nelle ore successive è prevista una rapida evoluzione verso condizioni più instabili.

Temporali in formazione dalle Alpi alle pianure

Nel corso della mattinata e soprattutto dal primo pomeriggio, tra le 13 e le 14, si svilupperanno rovesci e temporali sparsi inizialmente sui settori alpini e pedemontani, in successiva estensione verso pianure e zone collinari.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con possibilità di grandinate di piccole dimensioni. Le aree maggiormente esposte includono basso Canavese, Torinese, Cuneese, Langhe, Roero, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e basso Novarese.

Fase più intensa tra pomeriggio e sera

La fase clou dell’instabilità è attesa tra le 14 e le 19, quando i nuclei temporaleschi potranno assumere carattere più organizzato. In questo intervallo non si escludono nubifragi, forti raffiche di vento e accumuli di grandine al suolo.

In alcuni casi, soprattutto sui settori pedemontani e di bassa montagna, potranno verificarsi anche episodi di neve tonda o graupel. Tuttavia, secondo le elaborazioni meteorologiche, la grandine dovrebbe risultare in prevalenza di piccole dimensioni e con consistenza relativamente morbida, a causa della minore energia termica presente in media e bassa troposfera rispetto alla giornata precedente.

Piogge persistenti su parte del Piemonte e quota neve in calo

In serata è atteso un miglioramento progressivo sull’alto Piemonte, mentre le precipitazioni potranno insistere più a lungo sul Cuneese, sul basso Astigiano e sull’Alessandrino, con fenomeni localmente persistenti fino alla notte e, in alcuni casi, fino all’alba di sabato sull’Appennino.

Contestualmente, la quota neve sulle Alpi è prevista in calo fino a circa 1.300-1.500 metri, con possibili rovesci di neve umida o mista a pioggia anche a quote inferiori durante le fasi temporalesche più intense.

Le temperature massime subiranno un ulteriore calo, attestandosi tra i 14 e i 18 gradi su pianure e colline.

Weekend in miglioramento, ma con forte escursione termica

Il fine settimana sarà invece caratterizzato da un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato si alterneranno residui addensamenti sul basso Piemonte orientale nelle prime ore del giorno e ampie schiarite nel corso del pomeriggio, mentre domenica è attesa una situazione più stabile e soleggiata.

Le temperature torneranno a salire, con massime previste fino a 21-24 gradi in pianura durante le ore centrali della giornata. Da segnalare però un contesto termico più dinamico, con valori notturni in calo e possibili minime localmente inferiori ai 4-5 gradi, soprattutto tra Astigiano e Alessandrino.

Un’evoluzione tipica delle fasi di transizione stagionale, in cui il contrasto tra masse d’aria diverse continua a favorire sbalzi termici e una variabilità ancora marcata sul territorio piemontese.

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