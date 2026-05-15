TorinoTurismo
Nuovo volo tra Torino e Riga: dal 30 gennaio 2027 collegamento diretto con airBaltic
I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale della compagnia
TORINO – Dal 30 gennaio 2027 sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Torino e Riga, capitale della Lettonia. La rotta sarà operata dalla compagnia aerea airBaltic con frequenza settimanale ogni sabato.
Il nuovo volo nasce con l’obiettivo di incentivare i flussi turistici invernali verso il Piemonte e le Alpi occidentali, aprendo il territorio ai viaggiatori provenienti dai Paesi Baltici, in particolare agli appassionati di sport invernali e turismo montano.
Allo stesso tempo il collegamento rappresenterà anche un’opportunità per i passeggeri italiani di raggiungere Riga, considerata il principale centro culturale dei Paesi Baltici. La città è nota per il centro storico riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, per gli edifici in stile Art Nouveau e per l’atmosfera nordica che caratterizza mercati, locali e caffetterie.
Attraverso il network della compagnia lettone, il nuovo collegamento permetterà inoltre di raggiungere con facilità numerose destinazioni del Nord Europa grazie alle coincidenze disponibili dall’aeroporto di Riga.
I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale della compagnia.
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