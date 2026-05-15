Morte alla Centrale del Latte di Torino: cinque indagati in vista dell’autopsia

TORINO – Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Raffaele Settembre, il lavoratore di 48 anni deceduto il 12 maggio in un incidente sul lavoro avvenuto alla Centrale del Latte.

L’iscrizione si è resa necessaria in vista dell’autopsia, che sarà conferita il prossimo 19 maggio e permetterà agli indagati di nominare eventuali consulenti di parte.

Secondo quanto emerso finora, i cinque risultano responsabili a vario titolo, anche per gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Tra loro vi sarebbero figure riconducibili sia alla Centrale del Latte sia all’azienda di Reggio Emilia per la quale Settembre lavorava dallo scorso gennaio.

La procura sta cercando di chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza all’interno dello stabilimento.

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