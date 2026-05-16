Notte di scontri stradali a Torino: sei feriti, un’auto si ribalta in corso Peschiera

TORINO – Notte movimentata sulle strade di Torino, dove si sono verificati due distinti scontri stradali che hanno richiesto l’intervento dei mezzi del 118.

Il primo episodio è avvenuto in corso Siracusa all’angolo con via Dandolo. Qui i sanitari di Azienda Zero sono intervenuti per soccorrere due giovani di circa vent’anni investiti da un veicolo. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale CTO. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Il secondo scontro stradale si è verificato intorno alle 2.15 all’incrocio tra corso Peschiera e corso Monte Cucco. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due automobili e una delle vetture, a causa della violenza dell’urto, si è ribaltata.

Tre persone — due donne di 31 e 33 anni e un uomo di 38 — che viaggiavano sulla stessa auto sono state accompagnate al CTO in codice giallo. Ferite e traumi riportati non sarebbero gravi. Sull’altra vettura si trovava invece un uomo di 56 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria.

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