Come acquistare i biglietti per la Nova Arena per la gara 3 di playoff Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia

Domenica 17 maggio si gioca a Venezia la prima partita dei quarti di finale dei playoff di basket fra La Reyer e la Bertramo Derthona Tortona. Gara 2 si giocherà martedì 19 maggio sempre a Venezia.

La prima partita a Tortona è in programma venerdì 22 e sta salendo l’attesa per accaparrarsi i biglietti per partita della Nova Arena. Da mercoledì 13 sono disponibili in prelazione i biglietti per gara 3 in programma alla Nova Arena di Tortona alle ore 20:45. Dalle ore 10 del 13 alle ore 10 di sabato 16, soltanto online su derthonabasket.vivaticket.it, i possessori di abbonamento alla regular season della stagione sportiva 2025-26 potranno acquistare il proprio biglietto confermando il proprio posto. Dalle ore 10 di sabato 16 alle ore 10 di domenica 17.gli acquirenti di 2 Games Pack, Nov3mber Pack, Christmas Pack e Give Me 5 Pack potranno cercare di ottenere il loro biglietto sempre online su derthonabasket.vivaticket.it.

La vendita libera, per tutti i posti rimasti invenduti, partirà alle ore 10 di domenica 17 online all’indirizzo derthonabasket.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket e nel Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona.

Per i playoff LBA Serie A Unipol 2025-26, la Bertram Derthona Tortona ha lanciato le nuove divise Playoff Edition rispettivamente color crema e nera.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese