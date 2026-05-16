Incendio in un appartamento a Cavour: due ragazzi e un bambino finiscono in ospedale

CAVOUR – Momenti di paura a Cavour, dove un incendio è divampato nella cucina di un appartamento di via Goito mentre in casa si trovavano due ragazzi e un bambino.

A essere soccorsi sono stati un sedicenne, un tredicenne e un bambino di sette anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno trasportato tutti e tre all’ospedale di Pinerolo per accertamenti.

Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi: il ragazzo più grande ha riportato lievi ustioni, mentre per gli altri due c’è il sospetto di inalazione di fumo.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate accidentalmente all’interno della cucina. I vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’abitazione.

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