Nasce il “Superga Express”: nuova linea diretta tra piazza Vittorio e la Basilica

TORINO – Da domenica 17 maggio Gtt attiverà il nuovo “Superga Express”, una linea bus sperimentale pensata per collegare direttamente il centro di Torino con la Basilica di Superga.

Il servizio unirà piazza Vittorio Veneto al piazzale della Basilica e sarà operativo in via sperimentale per sei mesi. L’obiettivo è quello di migliorare i collegamenti turistici verso la collina torinese e incentivare una mobilità più sostenibile verso uno dei luoghi simbolo della città.

La linea sarà attiva esclusivamente nei giorni festivi, con corse programmate in base agli orari di apertura della Basilica, nella fascia compresa tra le 10 e le 18. I bus passeranno ogni 40 minuti.

La prima partenza da piazza Vittorio è prevista alle 9.30, mentre da Superga il primo bus partirà alle 10.20. Le ultime corse saranno invece alle 19.30 dal centro città e alle 20.20 dalla Basilica.

Durante il periodo di sperimentazione, il nuovo collegamento sostituirà la linea festiva 79b.

Il percorso toccherà diverse fermate lungo la collina torinese, transitando anche vicino al parcheggio Fontanesi, dove sarà possibile lasciare l’auto. La fermata di riferimento sarà “Ricasoli”.

Orari completi e frequenze saranno disponibili sul sito ufficiale di GTT e sui canali informativi dell’azienda.

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