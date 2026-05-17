Chi era Giuseppe Olivero, il ciclista morto durante la Bra Bra Fenix 2026

BRA – Si chiamava Giuseppe Olivero e aveva 62 anni il ciclista morto oggi, domenica 17 maggio, durante la granfondo per cicloamatori “Bra-Bra Fenix”, sulle strade delle Langhe.

Olivero, residente a Piasco, stava affrontando un tratto in discesa nel territorio di Neviglie quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Grande appassionato di ciclismo, Olivero lavorava come personale Ata in una scuola della valle Varaita. Collaborava inoltre come cronista sportivo per un settimanale locale, seguendo in particolare eventi e manifestazioni del territorio.

“La Bra Bra Fenix 2026 – scrivono gli organizzatori – è stata colpita da una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto vivere né raccontare. Durante lo svolgimento della manifestazione, un atleta ha purtroppo avuto un incidente. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto, per il partecipante non è stato possibile fare nulla”.

Nel messaggio diffuso dagli organizzatori si legge inoltre: “In segno di profondo rispetto per questa drammatica perdita, che colpisce tutti noi, la società ha sospeso ogni attività celebrativa e collaterale. In un momento di dolore così intenso, l’aspetto sportivo perde ogni significato”.

Infine il cordoglio rivolto alla famiglia della vittima: “L’intera organizzazione si stringe in un abbraccio commosso ai familiari dell’atleta deceduto, ai compagni di squadra e a tutta la comunità ciclistica colpita da questo lutto improvviso”.

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