Perde il controllo della moto e muore dopo la caduta a Varzo: aveva 66 anni

VARZO – Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove un motociclista ha perso la vita in uno scontro stradale.

La vittima sarebbe un uomo di circa 66 anni. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora in fase di accertamento, venendo sbalzato dal mezzo. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

L’allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nonostante i soccorsi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

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