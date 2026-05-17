Quella volta che il Grande Torino battè il Bayern Monaco di Harry Kane 125-122

TORINO – Un Bayern Monaco devastante, debordante, inarrestabile ha appena chiuso la Bundesliga con 89 punti e 122 gol segnati. Uno sfacelo, una macchina da guerra, un pallottoliere guidato da Harry Kane, che con i 3 gol segnati all’ultima giornata ha portato il suo bottino personale a 36 gol (61 considerando anche coppe e Nazionale), dietro di lui Undav dello Stoccarda si è fermato a 19. Eppure.

I 122 gol segnati in campionato dal Bayern sono un risultato storico. I tedeschi hanno fatto meglio del Barcellona del 2016-17, che ne aveva segnati 116, meglio del Milan 1949-50 e del Real Madrid 2014-15, che ne avevano infilati 118. Perfino meglio del Real Madrid galattico del 2011-2012, che di gol ne aveva collezionati ben 121. Eppure.

L’insuperabile Grande Torino

Eppure c’è una squadra che è andata oltre la storia, che è andata oltre il mito. E’ il Grande Torino degli Invincibili, il Grande Torino di Valentino Mazzola. Quella squadra, nella stagione 1947-48 di gol ne segnò addirittura 125.

Il Bayern c’è andato vicino, molto vicino, ma non è riuscito a battere il mito (altrimenti che mito sarebbe). Kane e compagni potranno riprovarci l’anno prossimo.

A dirla tutta bisogna ammettere che quel Toro ebbe sei partite in più per stabilire quel record. La Bundesliga di quest’anno era composta da 18 squadre, per un totale di 34 partite. Quella serie A vedeva alla partenza addirittura 21 formazioni, per un totale di 40 partite da giocare.

Dettagli, quisquilie e pinzillacchere, quando si parla di mito.

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