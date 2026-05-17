Juventus Women chiude il campionato con una vittoria: Parma battuto 1 a 3

PARMA – La Juventus Women chiude il campionato di Serie A Femminile con una vittoria in trasferta contro il Parma Femminile. La gara è terminata 1-3 per le bianconere.

La Juventus è passata in vantaggio dopo nove minuti con Stolen Godø, a segno su punizione. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Emma Kullberg Rasmussen, mentre il Parma ha accorciato le distanze con Distefano.

Nel recupero Lindsey Thomas ha chiuso il match sul 1-3 finalizzando un assist di Barbara Bonansea.

Per Bonansea la partita ha rappresentato anche un traguardo storico: con 242 presenze è diventata la giocatrice con più apparizioni nella storia della Juventus Women, superando Cristiana Girelli.

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