Per la prima volta a Torino la marcia della Pace Perugia-Assisi: in mille sfilano tra le vie della città [FOTO]

TORINO – Un lungo corteo colorato e silenzioso ha attraversato questa mattina le strade di Torino per la prima edizione cittadina della Marcia della pace, la storica manifestazione nata nel 1961 da un’idea del filosofo della nonviolenza Aldo Capitini. Dopo 65 anni di percorso tra Perugia e Assisi, l’iniziativa è arrivata per la prima volta sotto la Mole, richiamando circa un migliaio di persone.

Famiglie, studenti, associazioni e semplici cittadini hanno partecipato alla marcia portando bandiere arcobaleno, cartelli e messaggi contro la guerra. L’iniziativa si è svolta in concomitanza con la penultima giornata del Salone Internazionale del Libro di Torino, creando un legame simbolico tra cultura, dialogo e richiesta di pace.

Tra i partecipanti anche lo scrittore Nicola Lagioia, già direttore del Salone del Libro, che ha sottolineato il valore della manifestazione in un periodo segnato dai conflitti internazionali.

“È bellissimo che un messaggio di pace attraversi Torino proprio nella domenica del Salone», ha dichiarato Lagioia. “Bisogna respingere l’idea che la guerra sia inevitabile, perché il passo per considerarla giusta, o addirittura santa, è brevissimo”.

La marcia si è svolta senza tensioni, accompagnata da momenti di riflessione e interventi dedicati ai temi della nonviolenza e del dialogo tra i popoli. Per molti partecipanti, l’approdo della storica iniziativa a Torino rappresenta anche il tentativo di rilanciare nel presente il messaggio originario di Capitini, nato nel dopoguerra come risposta culturale e civile agli orrori dei conflitti.

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