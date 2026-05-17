SportTorino
La grande festa per i 50 anni anni dello scudetto del Toro
Il 16 maggio del 1976 il Torino vinceva il suo 7° scudetto
A 50 anni dalla vittoria dello scudetto da parte del Torino guidato da Gigi Radice si è festeggiato il successo con una grande festa granata. Il 16 maggio del 1976 con il pareggio per 1-1 contro il Cesena al Comunale il Torino vinceva il suo 7° scudetto nella stagione 1975/76
A distanza di 50 anni da quel giorno, il popolo granata si è trovato sempre al Comunale ora diventato Stadio Olimpico Grande Torino per ricordare e festeggiare quella vittoria.
Il primo evento della giornata era la partita della squadra UGI 100% Torino e Casa UGI, che vede protagonisti i ragazzi in cura oncologica presso l’ospedale Regina Margherita.
A seguire c’è stato l’evento clou del pomeriggio, la Partita della Storia, con in campo molti calciatori della storia del Toro con nell’intervallo performance musicali di artisti di fede granata.
Durante l’intervallo della partita i campioni dello scudetto del 76′ hanno sfilato in campo con il nipote di Pianelli, i figli di Ferrini e il figlio del tecnico Gigi Radice che guidò i granata al tricolore.
In campo o in tribuna per la Partita della Storia: Gazzi, Ferrante, Vives, Asta, Rosina, Sorrentino, Policano, Fuser, Fusi, Policano, Puia, Fossati, Cereser, Pigino, Camolese e molti altri.
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