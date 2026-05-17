La Juventus perde con la Fiorentina 0-2 all’Allianz Stadium: battuta d’arresto per la Champions

TORINO – Brutta battuta d’arresto per la Juventus, sconfitta 0-2 dalla Fiorentina all’Allianz Stadium nella penultima giornata di Serie A. Un risultato pesante per i bianconeri, che complicano la corsa alla qualificazione in Champions League.

La squadra viola ha sbloccato il match al 34’ con Cher Ndour, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva juventina. La formazione allenata da Luciano Spalletti ha provato a reagire nella ripresa, senza però trovare lucidità negli ultimi metri.

A chiudere definitivamente la partita è stato Rolando Mandragora, autore all’83’ di un gran sinistro dalla distanza che ha battuto Di Gregorio e gelato lo Stadium.

Con questa sconfitta la Juventus scivola fuori dalla zona Champions e, a una giornata dalla fine del campionato, non dipende più soltanto dai propri risultati. I bianconeri saranno ora costretti a vincere l’ultimo match stagionale e sperare in passi falsi delle dirette concorrenti.

Per la Fiorentina, invece, arriva una vittoria di prestigio in una delle sfide più sentite della stagione, al termine di una gara giocata con ordine e cinismo.

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