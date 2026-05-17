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L’Università di Torino conferisce la laurea honoris causa all’artista Giulio Paolini

L’Ateneo sottolinea il contributo dell’artista alla ricerca contemporanea e il dialogo costante tra avanguardia e storia dell’arte sviluppato in oltre sessant’anni di attività

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23 minuti fa

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TORINO – Mercoledì 20 maggio alle 11, nell’Auditorium del Complesso Aldo Moro di Torino, l’Università degli Studi di Torino conferirà la laurea honoris causa in Storia dell’Arte all’artista Giulio Paolini.

Per approfondire:

La cerimonia sarà aperta dai saluti della rettrice Cristina Prandi e del direttore del Dipartimento di Studi Storici Paolo Cozzo. Seguiranno la laudatio del professor Fabio Belloni e la lectio magistralis dello stesso Paolini.

Nel motivare il riconoscimento, l’Ateneo sottolinea il contributo dell’artista alla ricerca contemporanea e il dialogo costante tra avanguardia e storia dell’arte sviluppato in oltre sessant’anni di attività.

Tra i principali esponenti dell’arte concettuale italiana, Paolini ha esposto in musei e gallerie internazionali, partecipando anche a più edizioni della Biennale di Venezia e di Documenta a Kassel. Nel corso della carriera ha inoltre collaborato con il teatro, realizzando scene e costumi per registi come Carlo Quartucci e Federico Tiezzi.

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