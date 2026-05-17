L’Università di Torino conferisce la laurea honoris causa all’artista Giulio Paolini

TORINO – Mercoledì 20 maggio alle 11, nell’Auditorium del Complesso Aldo Moro di Torino, l’Università degli Studi di Torino conferirà la laurea honoris causa in Storia dell’Arte all’artista Giulio Paolini.

La cerimonia sarà aperta dai saluti della rettrice Cristina Prandi e del direttore del Dipartimento di Studi Storici Paolo Cozzo. Seguiranno la laudatio del professor Fabio Belloni e la lectio magistralis dello stesso Paolini.

Nel motivare il riconoscimento, l’Ateneo sottolinea il contributo dell’artista alla ricerca contemporanea e il dialogo costante tra avanguardia e storia dell’arte sviluppato in oltre sessant’anni di attività.

Tra i principali esponenti dell’arte concettuale italiana, Paolini ha esposto in musei e gallerie internazionali, partecipando anche a più edizioni della Biennale di Venezia e di Documenta a Kassel. Nel corso della carriera ha inoltre collaborato con il teatro, realizzando scene e costumi per registi come Carlo Quartucci e Federico Tiezzi.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese