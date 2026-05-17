Ospedale Cto di Torino, salvata una donna colpita da un raro tumore grazie ad una cranioplastica su misura in 3D

TORINO – Una donna di 73 anni affetta da un raro tumore maligno al cuoio capelluto è stata operata con successo all’Città della Salute e della Scienza di Torino. Il tumore, inizialmente trattato anni fa come una lesione cutanea, si era progressivamente esteso fino a infiltrare l’osso del cranio e i tessuti profondi.

L’intervento, eseguito all’ospedale Cto, ha richiesto la collaborazione di neurochirurghi, chirurghi plastici e anestesisti. I medici hanno rimosso completamente la parte colpita dal tumore, compresa una porzione dell’osso cranico, intervenendo in un’area vicina a importanti strutture venose cerebrali.

Per la ricostruzione del cranio è stata utilizzata una protesi personalizzata realizzata in 3D sulla base delle immagini Tac della paziente. I chirurghi plastici hanno poi ricostruito i tessuti utilizzando un lembo prelevato dalla zona sopra l’orecchio e tessuti della coscia.

Il decorso post-operatorio è stato positivo: la paziente è stata dimessa senza complicanze neurologiche né infezioni e proseguirà ora con i controlli specialistici programmati.

Il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida, ha definito l’operazione “una nuova frontiera della chirurgia”, sottolineando il lavoro multidisciplinare e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

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