Vavassori e Bolelli vincono la finale degli Internazionali di Roma: la prima volta per la coppia e per l’Italia

ROMA – Simone Bolelli e Andrea Vavassori entrano nella storia del tennis italiano conquistando il torneo di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia. Al Foro Italico la coppia azzurra ha superato in finale lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3 al super tie-break, dopo oltre due ore e un quarto di gioco.

È un successo storico: mai prima d’ora una coppia italiana era riuscita a vincere il titolo del doppio maschile agli Internazionali di Roma. L’ultimo tentativo risaliva ai tempi di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, fermati però in finale.

La sfida sul Centrale è stata combattutissima fin dai primi scambi. Nel primo set Bolelli e Vavassori hanno annullato set point agli avversari prima di imporsi 10-8 al tie-break dopo 56 minuti di gioco.

Anche il secondo parziale si è deciso al tie-break. Gli azzurri hanno salvato altre due palle set, ma questa volta Granollers e Zeballos sono riusciti a pareggiare il conto dei set, portando la finale al super tie-break decisivo.

Nel momento più importante del match, però, la coppia italiana ha cambiato marcia. Vavassori e Bolelli hanno dominato il tie-break finale, chiudendo 10-3 praticamente senza errori e facendo esplodere la festa del pubblico romano.

Per il torinese Vavassori e il bolognese Bolelli si tratta del punto più alto di una collaborazione ormai consolidata ai vertici del circuito ATP, oltre che di uno dei risultati più importanti per il tennis italiano degli ultimi anni nel doppio maschile.

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