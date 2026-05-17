Perugia bissa il titolo europeo: vince contro Zawiercie la CEV Champions League alle Final Four di Torino

TORINO – La Sir Sicoma Monini Perugia stasera ha avuto la meglio sull’Aluron CMC Warta Zawiercie per il secondo anno di fila vincendo il titolo europeo nella final four della CEV Champions League di pallavolo maschile all’Inalpi Arena di Torino.

Il primo set è stato equilibratissimo, vinto 29-27 al quarto set-point. Il secondo parziale è stato dominato 25-18 da Perugia che conferma il dominio anche nel terzo set vincendo per 25-15. L’anno scorso è stato più complicato e si era arrivati al tie-break.

Perugia ottiene così il triplete vincendo quest’anno anche lo scudetto e il mondiale per club.

Nella finalina per il terzo posto Ziraat Bankkart Ankara batte Ge Projekt Warszawa. La squadra turca rimonta i polacchi e con il 3-2 finale (20-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-11) sale sul gradino più basso del podio all’Inalpi Arena di Torino.

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