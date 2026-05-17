A Leila Guerriero il Premio Strega Europeo 2026 con “La chiamata”

TORINO – La scrittrice argentina Leila Guerriero ha vinto la tredicesima edizione del Premio Strega Europeo con il libro “La chiamata. Storia di una donna argentina”, pubblicato da SUR.

Il riconoscimento è stato assegnato al Circolo dei lettori di Torino. Premiato anche il lavoro della traduttrice Maria Nicola, a sottolineare il valore delle traduzioni come strumento di dialogo culturale.

Il libro vincitore ha ottenuto 16 voti dalla giuria composta da trenta scrittori e scrittrici italiani finalisti o vincitori del Premio Strega.

Anche quest’anno il Premio Strega Europeo ha collaborato con il Salone Internazionale del Libro di Torino, dove gli autori selezionati hanno presentato le proprie opere tra il 15 e il 17 maggio.

Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Fondazione Bellonci Giovanni Solimine, il direttore Stefano Petrocchi e il presidente della Fondazione Circolo dei lettori Giulio Biino. A condurre l’incontro è stata Eva Giovannini.

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