Sub 61enne biellese muore durante un’immersione all’isola d’Elba: probabile malore fatale

ISOLA D’ELBA – Una donna di 61 anni, residente nel Biellese, è morta durante un’immersione nelle acque di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba. Secondo le prime ricostruzioni, a causare il decesso sarebbe stato un improvviso malore.

La donna, esperta subacquea e iscritta a un club del Biellese, si trovava sull’isola per partecipare a un’uscita organizzata da un diving center locale. Durante l’immersione si sarebbe sentita male all’improvviso.

I primi soccorsi sono stati prestati dagli altri partecipanti all’escursione, mentre sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Pubblica assistenza di Porto Azzurro, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana.

Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per la 61enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno constatato il decesso sul posto. L’ipotesi principale resta quella di un malore fulminante.

Le autorità stanno comunque svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. In via precauzionale sono state sequestrate le attrezzature da immersione, comprese bombole e respiratore. La salma si trova nella camera mortuaria di Portoferraio in attesa degli esami disposti dagli investigatori.

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