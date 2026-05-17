Un chilo di cocaina nascosto in cantina: arrestato 52enne a Barriera di Milano a Torino

TORINO – La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo di 52 anni con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Barriera Milano durante un controllo del territorio in via Aosta. I poliziotti hanno notato un insolito via vai di persone davanti a un esercizio commerciale e il comportamento sospetto di un uomo che usciva ripetutamente dal negozio prima di allontanarsi in via Alessandria con un’altra persona.

Fermato per un controllo, il 52enne è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari e di un mazzo di chiavi. Gli accertamenti hanno poi portato gli agenti in un immobile riconducibile all’uomo.

Nella cantina sono stati sequestrati circa un chilo di cocaina, altri due cellulari, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

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