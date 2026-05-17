Torino fc battuto in rimonta: 2-1 per il Cagliari che conquista la salvezza

CAGLIARI – Il Cagliari Calcio conquista la salvezza matematica battendo 2-1 il Torino FC all’Unipol Domus al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

Dopo un primo tempo equilibrato, è stato il Torino a passare in vantaggio al 37’ con Obrador, autore di una conclusione potente dalla distanza finita sotto l’incrocio dei pali.

La risposta del Cagliari è arrivata quasi immediatamente. Due minuti più tardi Esposito ha ristabilito la parità con un gran tiro da fuori area che ha battuto il portiere granata.

Nel recupero del primo tempo i rossoblù hanno completato la rimonta grazie a Yerry Mina, che ha trovato il gol del 2-1 sugli sviluppi di un’azione nata da un cross di Gabriele Zappa.

Nella ripresa il Torino ha provato a reagire, andando vicino al pareggio soprattutto al 74’, quando Che Adams si è trovato davanti alla porta dopo un errore della difesa rossoblù. Decisivo però l’intervento del portiere Elia Caprile, autore di una parata fondamentale.

Nel finale il Cagliari ha difeso il vantaggio fino al triplice fischio, facendo esplodere la festa del pubblico dell’Unipol Domus per una salvezza conquistata davanti ai propri tifosi.

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