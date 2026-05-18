Canguri e wallaby, al bioparco Zoom Torino è stato inaugurato il nuovo habitat “Australia” – VIDEO

TORINO – Nel bioparco Zoom Torino è stato inaugurato “Australia”. Il nuovo habitat dedicato agli animali simbolo dell’Oceania è un vero e proprio viaggio nella biodiversità australiana, all’insegna di canguri e wallaby.

Il nuovo habitat Australia

Ad abitare l’area sono tre specie di marsupiali, dalla più piccola alla più grande, insieme a due emu e due dromedari, per un totale di 5 specie e 16 esemplari.

Protagonisti di “Australia” sono i quattro canguri rossi, la più grande specie di marsupiale al mondo, capace di raggiungere i 180 centimetri di altezza e di percorrere grandi distanze dell’outback con salti fino a 9 metri di lunghezza. Ma tra le specie ospitate anche il wallaby Parma che non supera i 55 centimetri ed è il più piccolo marsupiale presente nell’habitat, classificato come “prossimo alla minaccia” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Il percorso immersivo

Un nuovo percorso immersivo che racconta gli adattamenti evolutivi della fauna australiana a partire proprio dai marsupiali: unici nel regno animale per il loro sistema riproduttivo, possono avere femmine che accudiscono nel proprio marsupio piccoli in tre diverse fasi di sviluppo contemporaneamente.

Insieme a loro, come anticipato, anche l’emù, il più grande uccello autoctono dell’Australia e i due dromedari, oggi parte integrante degli ecosistemi australiani dopo essere stati introdotti dall’uomo nel XIX secolo ed aver ormai superato il milione di esemplari.

Ma a riservare le sorprese più liete potrebbero essere i wallaby di Bennet, poiché si tratta di un gruppo riproduttivo destinato a stringere legami familiari. La speranza è dunque di vedere allargarsi la famiglia con l’arrivo di nuovi piccoli, che possano contribuire alla gestione europea della specie inserita nella Lista Rossa delle specie a rischio di estinzione.

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