Evade dai domiciliari e va a rapinare un supermercato armato di coltello: un uomo arrestato a Torino

TORINO – Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per rapina aggravata ed evasione; è stato inoltre denunciato per possesso ingiustificato di arma.

I fatti

È pomeriggio quando gli agenti sono chiamati a intervenire in un supermercato di via Nicomede Bianchi, allertati per una rapina con coltello.

In via Capelli, a pochi metri dall’ingresso del supermercato, i poliziotti intercettano un uomo con caratteristiche simili a quelle diramate per le ricerche; all’interno del marsupio che il soggetto ha con sé viene rinvenuto un coltello con la lama di circa 20 cm e diversi prodotti alimentari.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il quarantacinquenne, una volta entrato nell’esercizio commerciale, aveva minacciato i cassieri con un coltello e si era dato alla fuga sottraendo alcuni prodotti, successivamente riconsegnati dalla Polizia al negozio.

L’uomo, era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua residenza, pertanto è stato arrestato per evasione.

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