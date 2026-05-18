Comau accelera sull’automazione: accordo per acquisire la brasiliana Invent

TORINO – Nuovo passo nella strategia di espansione internazionale di Comau. Il gruppo torinese ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Invent, azienda con sede in Brasile specializzata in soluzioni di intralogistica e automazione dei magazzini, con particolare attenzione all’e-commerce e ai grandi centri di distribuzione ad alta capacità.

Il perfezionamento dell’operazione, subordinato alle consuete autorizzazioni normative previste per questo tipo di transazioni, è atteso nel terzo trimestre del 2026.

L’intesa rappresenta un ulteriore tassello del piano di crescita globale di Comau, già rafforzato nei mesi scorsi dall’acquisizione di Automha. L’obiettivo dichiarato è ampliare competenze, tecnologie e capacità operative attraverso l’integrazione di realtà complementari nel settore dell’automazione.

Un ecosistema integrato per la logistica intelligente

Una volta completata l’operazione, Invent entrerà a far parte dell’ecosistema Comau–Automha, contribuendo a creare una piattaforma integrata dedicata alla logistica automatizzata e alla gestione intelligente dei magazzini.

L’integrazione tra le tecnologie di stoccaggio sviluppate da Automha e il software di orchestrazione intelligente di Invent permetterà a Comau di offrire soluzioni complete per la movimentazione dei materiali basate sull’intelligenza artificiale. Il sistema coprirà l’intera catena operativa: dallo stoccaggio all’evasione degli ordini, fino alla gestione dinamica dei flussi logistici.

Secondo il gruppo, questa combinazione consentirà di ridurre i tempi di implementazione, aumentare l’efficienza operativa e migliorare la capacità di risposta dei sistemi automatizzati, in un mercato sempre più spinto dalla crescita dell’e-commerce e dalla necessità di ottimizzare le catene distributive.

Per Invent, invece, l’ingresso nel gruppo rappresenterà la possibilità di espandere ulteriormente il proprio business sfruttando la rete internazionale e le competenze tecnologiche di Comau.

Rafforzata la presenza in America Latina e negli Usa

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione permetterà a Comau di consolidare la propria presenza in America Latina e nel segmento mid-market dell’intralogistica negli Stati Uniti, due aree considerate ad alto potenziale di crescita.

Secondo le stime riportate dall’azienda, la domanda di automazione in questi mercati potrebbe registrare una crescita annua intorno al 13% nei prossimi tre-cinque anni.

Per garantire continuità operativa e stabilità aziendale, Invent continuerà a operare mantenendo l’attuale struttura organizzativa, il management e la propria visione strategica.

Gorlier: “Un altro passo per diventare un polo globale dell’automazione”

“Ampliare le potenzialità di Comau attraverso l’integrazione di aziende innovative come Invent è un pilastro centrale della nostra strategia di crescita internazionale volta a diversificare le nostre competenze e tecnologie in diversi mercati”, ha dichiarato Pietro Gorlier.

“Dopo la piena integrazione di Automha, azienda italiana leader nelle soluzioni per l’intralogistica, l’acquisizione della brasiliana Invent genererà ulteriori sinergie, aggiungendo un altro elemento alla nostra capacità di connettere lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali con la produzione. Questo è un altro passo concreto nel rafforzamento della posizione di Comau come polo globale dell’automazione, con radici e solida presenza italiana”, ha aggiunto il manager.

Invent punta all’espansione globale

Soddisfazione anche da parte di Leonardo Araki, che ha sottolineato le opportunità di crescita internazionale derivanti dall’accordo.

“Entrando a far parte di Comau, Invent avrà l’opportunità di accelerare la propria crescita espandendo la portata delle proprie soluzioni intralogistiche all’interno di un network di automazione globale più ampio”, ha spiegato Araki.

“Questo accordo ci consente inoltre di combinare la nostra esperienza con le avanzate capacità di automazione di Comau, creando nuove possibilità per promuovere l’innovazione, ampliare la nostra scala e fornire soluzioni logistiche sempre più efficienti e integrate ai clienti in tutto il mondo”.

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