Il Salone del Libro di Torino 2026 chiude con 254mila visitatori, nel 2027 ospite la letteratura catalana

TORINO – I numeri comunicati a conclusione del Salone Internazionale del libro 2026 rispecchiano le impressioni dei giorni passati al Lingotto: il Salone 2026 chiude con il nuovo record di 254 mila presenze.

Il Salone dei giovani

Come da claim è stato davvero il Salone dei giovani. Le scuole hanno segnato un incremento del 25%. Il 24% dei visitatori che hanno acquistato i biglietti online è under 25, il 28% è under 35, il 63% è under 45.

Il 51% dei visitatori è arrivato da fuori Torino.

Gli altri numeri

Oltre 1.000 spazi espositivi, 36 sale incontro e 8 laboratori, il 40% degli appuntamenti in calendario sold out, circa 132.000 visitatori e visitatrici hanno partecipato agli incontri organizzati nelle sale, oltre 1.100 appuntamenti sul territorio in quasi 400 spazi con il Salone Off. Nell’anno de Il mondo salvato dai ragazzini, i giovani sono stati ancora più protagonisti: la partezipazione delle scuole ha raggiunto 34.500 presenze tra studenti e accompagnatori, con un aumento del 25% rispetto alla precedente edizione.

L’edizione 2027

L’edizione 2027 del Salone del Libro, che sarà ancora diretta da Annalena Benini, si svolgerà dal 13 al 17 maggio. Il Lazio sarà la regione ospite, mentre la letteratura catalana sarà la letteratura ospite.

Dubbi sul futuro della location. Silvio Viale, presidente di Torino, La città del Libro, ha ricordato che con il Lingotto c’è ancora un anno di contratto e che l’idea è di prolungarlo ancora, ma bisogna mettersi ad un tavolo per immaginare il futuro.

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