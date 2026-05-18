Dentista di Alessandria scomparso a Capo Verde, la famiglia presenta un esposto: indaga la procura di Roma

ALESSANDRIA – A quasi cinque mesi dalla scomparsa di Pierpaolo Guazzotti, la famiglia ha deciso di presentare un esposto denuncia in Italia per chiedere chiarezza sulle ricerche e sulle indagini avviate a Isola di Sal.

L’esposto è stato depositato in questura ad Alessandria e successivamente trasmesso per competenza alla procura di Roma. Nel documento vengono contestati presunti ritardi nei soccorsi, possibili lacune nelle operazioni di ricerca e il mancato rispetto dei protocolli internazionali previsti per le emergenze in mare.

Il dentista era scomparso il 31 dicembre scorso, dopo essere uscito per una battuta di pesca. Da quel momento non si sono più avute sue notizie.

“La moglie del dottor Guazzotti si è determinata a depositare in Italia un esposto denuncia perché sono passati quasi 5 mesi e non ha più avuto notizie dall’isola di Capo Verde in relazione alle indagini e alle ricerche di suo marito”, spiega l’avvocata della famiglia, Giulia Boccassi.

Secondo la legale, le ricerche sarebbero iniziate con troppo ritardo rispetto alla denuncia della scomparsa. “Il dottor Guazzotti è stato ricercato solamente il giorno dopo rispetto a quando è stata denunciata la sua scomparsa, un’omissione grave per un soggetto che è caduto in mare nell’oceano atlantico”.

La famiglia solleva dubbi anche sulla dinamica della vicenda, ritenendo che non si possa escludere altre ipotesi oltre all’incidente.

“Di certo sappiamo che il dottor Guazzotti è scomparso mentre stava pescando, sono stati ritrovati tutti i suoi oggetti tranne lui e la sua canna da pesca, pure le scarpe che è una circostanza molto particolare perché un pescatore esperto non le avrebbe tolte”, aggiunge Boccassi.

Sulla vicenda ora indaga la procura di Roma.

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