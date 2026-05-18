Maldive, il team finlandese di subacquei dice che il recupero dei corpi sarà “complesso”

MALDIVE – Proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni per il recupero dei corpi dei quattro sub italiani dispersi – tra cui la biologa di Poirino Muriel Oddenino e il ricercatore di Omegna Federico Gualtieri – nella grotta sommersa di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu. I corpi si trovano a circa 50 metri di profondità.

A fare il punto sulle operazioni è stata Dan Europe, che ha spiegato come la missione resti “tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa”.

Nella giornata di oggi il team finlandese specializzato in search & recovery ha completato la prima immersione tecnica all’interno del sistema di cavità sommerse. L’operazione, iniziata intorno alle 8.30 del mattino, è durata circa tre ore.

Secondo quanto riferito dall’organizzazione, gli specialisti sono riusciti a esplorare la grotta, valutare le condizioni ambientali e localizzare tutte e quattro le vittime, raccogliendo inoltre le informazioni necessarie per pianificare le prossime fasi del recupero.

I tre sub coinvolti nell’operazione sono tecnici esperti in immersioni speleologiche e interventi in ambienti estremi. Per affrontare la missione hanno utilizzato attrezzature avanzate, tra cui rebreather a circuito chiuso, scooter subacquei e sistemi di supporto vitale ridondanti, strumenti indispensabili per operare in sicurezza in un ambiente profondo e confinato.

Nei prossimi giorni proseguiranno le delicate operazioni di recupero, coordinate insieme alla Maldives National Defence Force e alle autorità italiane presenti a Malé.

“Il nostro pensiero resta rivolto alle famiglie e ai cari delle vittime in questo momento così difficile”, ha concluso Dan Europe.

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