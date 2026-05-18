Investe un pedone sulle strisce e fugge: caccia all’auto pirata a Bra

BRA – Ha investito un pedone mentre attraversava sulle strisce e poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto nei giorni scorsi in via Giovanni Battista Gandino, a Bra.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Bra e le testimonianze raccolte sul posto, il responsabile sarebbe alla guida di una Fiat 500 rossa.

Dopo l’impatto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Per il pedone i medici hanno stabilito una prognosi di trenta giorni.

Gli agenti stanno ora lavorando per identificare il conducente dell’auto, che rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga dopo lo scontro.

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