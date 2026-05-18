Smantellato “market” della droga in Barriera di Milano: arrestato 43enne, sequestrati 10.000 euro

TORINO – Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino per detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile a seguito di una mirata attività info-investigativa.

Il viavai e il market della droga

Dopo aver monitorato un sospetto e continuo viavai di persone in una abitazione di proprietà di un uomo nei pressi dei giardini Montanaro, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo.

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio “market” della droga, caratterizzato da una varietà di sostanze particolarmente ampia.

Sono stati sequestrati oltre 1,2 kg di hashish suddivisi in panetti, circa 2 kg di marijuana, 20 pastiglie e una dose in polvere di MDMA, LSD in formato liquido e in francobolli, 10 pastiglie contenenti un principio attivo dagli effetti allucinogeni e psichedelici (fenetilamina), una dose di buprenorfina (oppiaceo), nonché 275 grammi di funghi allucinogeni e circa mezzo chilo di altre sostanze vegetali, presumibilmente stupefacenti.

Inoltre, gli agenti hanno sequestrato 10.000 euro, ritenuti provento dell’attività illecita, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

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