Aggredisce la moglie e i carabinieri davanti ai figli minorenni: arrestato 34enne ad Alessandria

ALESSANDRIA – Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri ad Alessandria con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nel quartiere Cristo dopo le segnalazioni di alcuni residenti, allarmati dalle urla provenienti da un appartamento di un condominio.

Quando i militari sono arrivati al quarto piano dello stabile, hanno trovato la moglie dell’uomo in forte stato di agitazione. Il 34enne, già noto per precedenti specifici, avrebbe subito assunto un atteggiamento aggressivo, intimando ai carabinieri di lasciare l’abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato più volte di aggredire la moglie anche alla presenza dei militari, colpendo poi gli stessi carabinieri con calci e pugni durante il tentativo di bloccarlo. Anche una volta caricato sull’auto di servizio avrebbe continuato a dare in escandescenze.

La lite sarebbe nata per motivi legati alla gestione dei due figli minorenni della coppia, presenti in casa durante l’aggressione.

La donna, ferita alla schiena, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Durante il successivo colloquio con gli investigatori avrebbe raccontato di subire episodi di violenza domestica dal 2021, mai denunciati prima per paura di ritorsioni. È stato quindi attivato il protocollo previsto dal Codice Rosso.

I carabinieri hanno inoltre segnalato le precarie condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento. Su disposizione della Procura per i Minorenni, i due bambini sono stati affidati ai servizi sociali e accompagnati all’ospedale infantile per accertamenti.

Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato trasferito nel carcere “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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