Tenta di incendiare l’auto dell’ex compagna: arrestato un 30enne ad Alessandria

ALESSANDRIA – Ha cercato di incendiare l’auto della sua ex compagna utilizzando un rudimentale congegno incendiario, ma è stato rintracciato e arrestato poche ore dopo dai Carabinieri.

È accaduto nella frazione di Spinetta Marengo, dove una donna di 23 anni ha notato attraverso il sistema di videosorveglianza una presenza sospetta vicino alla propria vettura.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, i militari hanno trovato un dispositivo artigianale composto da carta e plastica inserito nella griglia della carrozzeria. Il congegno aveva iniziato a bruciare senza però provocare l’incendio dell’auto.

La giovane ha raccontato di essere stata svegliata dall’allarme collegato alla telecamera del balcone e da un messaggio di una vicina, insospettita dall’abbaiare continuo dei cani. Le immagini registrate hanno permesso di individuare un uomo somigliante all’ex fidanzato della donna.

Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse circa due ore più tardi nel quartiere Cristo di Alessandria. Il 30enne si trovava insieme a un’altra persona: entrambi avevano tracce di fuliggine sulle mani e cenere sulle scarpe, oltre a un accendino. Messo alle strette, l’uomo ha confessato il tentativo di dare fuoco all’auto dell’ex compagna.

Dalla denuncia presentata dalla 23enne è inoltre emerso che, dopo la fine della relazione, la donna avrebbe subito per settimane minacce, insulti e atti vandalici. Secondo quanto ricostruito, alla base delle tensioni ci sarebbe anche il mancato riconoscimento di una gravidanza da parte dell’uomo.

Il 30enne è stato arrestato in flagranza differita con l’accusa di atti persecutori. Il tribunale di Alessandria ha poi disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima entro 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico antistalking.

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