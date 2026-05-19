CronacaCuneo
Conducente di un mezzo pesante esce fuori strada, chiusa la statale 28 “del Colle di Nava” a Trinità
Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti per gestire l’emergenza
CUNEO – Nel pomeriggio di oggi il conducente di un mezzo pesante è finito fuori strada in maniera autonoma.
Per questo motivo, Anas fa sapere che per consentire le operazioni di recupero e rimozione del veicolo pesante la statale 28 “del Colle di Nava” è temporaneamente chiusa al traffico tra Trinità e Magliano Alpi, in provincia di Cuneo.
Le operazioni di recupero del veicolo sono in corso.
La circolazione in direzione Liguria, inoltre, è provvisoriamente deviata sulla SP3 e sulla viabilità locale mentre per chi procede in direzione Torino è attiva la deviazione sulla SP43 con indicazioni in loco.
Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti per gestire l’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena completato il recupero del mezzo pesante.
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