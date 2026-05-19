Conducente di un mezzo pesante esce fuori strada, chiusa la statale 28 “del Colle di Nava” a Trinità

CUNEO – Nel pomeriggio di oggi il conducente di un mezzo pesante è finito fuori strada in maniera autonoma.

Per questo motivo, Anas fa sapere che per consentire le operazioni di recupero e rimozione del veicolo pesante la statale 28 “del Colle di Nava” è temporaneamente chiusa al traffico tra Trinità e Magliano Alpi, in provincia di Cuneo.

Le operazioni di recupero del veicolo sono in corso.

La circolazione in direzione Liguria, inoltre, è provvisoriamente deviata sulla SP3 e sulla viabilità locale mentre per chi procede in direzione Torino è attiva la deviazione sulla SP43 con indicazioni in loco.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti per gestire l’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena completato il recupero del mezzo pesante.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese