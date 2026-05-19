Controlli a San Salvario, Porta Nuova e Millefonti: droga, carenze igieniche e sanzioni per oltre 16.500 euro

TORINO – Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha condotto una articolata attività congiunta finalizzata alla prevenzione e al contrasto ai crimini diffusi. Sono stati eseguiti controlli in diversi esercizi commerciali durante i quali sono emerse numerose irregolarità di natura amministrativa e igienico-sanitaria.

All’operazione hanno preso parte il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, la polfer di Porta Nuova, l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, l’ASL-SIAN, nonché la polizia municipale della Circoscrizione 8^ San Salvario e il Reparto di polizia amministrativa dei vigili del fuoco.

I controlli

In particolare, in un ristorante di via Nizza, il titolare è stato sanzionato per oltre 7.000 euro per aver esercitato l’attività in assenza delle prescritte comunicazioni amministrative e sanitarie.

In un locale di via Saluzzo sono state accertate violazioni relative alla mancata esposizione dei prezzi, per un importo superiore a 900 euro. Nella stessa circostanza, il personale dell’ASL ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, disponendo la distruzione di circa 50 kg di alimenti in cattivo stato e, di conseguenza, la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste. Inoltre, è stato individuato un lavoratore straniero privo di valido permesso di soggiorno, pertanto il titolare è stato denunciato per impiego di manodopera irregolare.

Ulteriori irregolarità sono state rilevate presso una sala cinematografica di via Principe Tommaso, risultata priva delle necessarie autorizzazioni e, per tale motivo, sanzionata per oltre 1.500 euro. Il personale dei vigili del fuoco ha inoltre disposto la sospensione dell’attività per carenze in materia di sicurezza.

In un esercizio di panificazione di via Madama Cristina sono state accertate violazioni amministrative, carenze igieniche e occupazione abusiva di suolo pubblico, per un totale superiore a 2.000 euro. È stata inoltre riscontrata la presenza di una lavoratrice in nero, con sanzioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro per oltre 4.400 euro e conseguente sospensione dell’attività.

Nel corso dei controlli nell’area della stazione Porta Nuova, due cittadini stranieri sono stati denunciati e sanzionati per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Uno di essi è stato inoltre denunciato perché trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello, successivamente sequestrato.

Nel medesimo contesto operativo, un uomo di 27 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di 31 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 25 grammi, nonché della somma di 125 euro in contanti.

Complessivamente, l’attività ha consentito di controllare 92 persone, di cui una arrestata e tre denunciate, 5 esercizi commerciali e 13 veicoli, nonché di accertare sanzioni amministrative per un totale superiore a 16.600 euro.

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