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Filippo Ganna stravince la decima tappa del Giro d’Italia: chiude in testa in 45’53”

Capolavoro del ciclista piemontese nella crono Viareggio-Massa. Maglia rosa che rimane a Eulalio
Marco Lovisolo

Pubblicato

14 minuti fa

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VERBANIA – Super Filippo Ganna nella decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro Viareggio-Massa. Partito da grande favorito, il ciclista di Verbania ha percorso i 42 km della tappa in 45′ 53”, precedendo il suo compagno di squadra, l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ).

Per approfondire:

Importante il distacco che Ganna ha accumulato su Arensman, autore comunque di una grande prova: l’olandese ha chiuso con 1’54” di ritardo. Eulalio conserva la maglia rosa: non riesce Vingegaard – non una grande prestazione la sua – a sottrargliela.

Ganna raggiunge il leggendario Mercx come numero di crono vinte al Giro (7).

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