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Filippo Ganna stravince la decima tappa del Giro d’Italia: chiude in testa in 45’53”
Capolavoro del ciclista piemontese nella crono Viareggio-Massa. Maglia rosa che rimane a Eulalio
VERBANIA – Super Filippo Ganna nella decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro Viareggio-Massa. Partito da grande favorito, il ciclista di Verbania ha percorso i 42 km della tappa in 45′ 53”, precedendo il suo compagno di squadra, l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ).
🇮🇹 Filippo Ganna (NCI) wins in Massa ! 🏆
🥇 🇮🇹 Filippo Ganna (NCI)
🥈 🇳🇱 Thymen Arensman (NCI)
🥉 🇫🇷 Rémi Cavagna (GFC)#GirodItalia pic.twitter.com/OnlS1wSrQa
— Giro d’Italia (@giroditalia) May 19, 2026
Importante il distacco che Ganna ha accumulato su Arensman, autore comunque di una grande prova: l’olandese ha chiuso con 1’54” di ritardo. Eulalio conserva la maglia rosa: non riesce Vingegaard – non una grande prestazione la sua – a sottrargliela.
Ganna raggiunge il leggendario Mercx come numero di crono vinte al Giro (7).
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