Il tour di radio Kiss Kiss arriva a Torino: due giorni, 15 artisti, un evento gratuito. Aperte le prenotazioni

TORINO – Torino inaugura il tour estivo di Radio Kiss Kiss con due grandi serate gratuite in programma il 29 e 30 maggio 2026 in Piazza Castello, trasformata per l’occasione in un grande palco a cielo aperto dedicato alla musica italiana.

Da oggi è possibile prenotare i biglietti per la tappa inaugurale del Kiss Kiss Way 2026, format che porterà lo spettacolo radiofonico-live nelle principali città italiane. L’evento torinese, dopo il successo del 2025, si conferma appuntamento di apertura del tour.

Il programma e gli artisti

La serata clou del 30 maggio vedrà alternarsi sul palco numerosi nomi della musica italiana, tra cui Arisa, Clara, Delia, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale e SKT.

La line-up spazia tra pop, urban e cantautorato, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo trasversale e gratuito aperto a un pubblico ampio.

Villaggio e intrattenimento in città

Per due giorni il centro cittadino ospiterà anche il “Villaggio Kiss Kiss”, con attività, giochi e intrattenimento diffuso, oltre a iniziative dei partner del tour.

Prenotazioni e accesso

I biglietti gratuiti sono disponibili sul sito kisskiss.it: ogni utente può prenotare fino a due ticket, ricevendo codici da utilizzare sulla piattaforma TicketOne dedicata. Una parte dei posti sarà inoltre distribuita direttamente in loco durante il Villaggio.

Lo show del 30 maggio inizierà alle 21, con apertura dei varchi alle 18.30 e ingresso consentito fino alle 19.30. La capienza del parterre è di 7.000 persone, con ulteriori 2.000 accessi riservati al settore PIT tramite attività sul posto.

Le istituzioni

Soddisfazione da parte del Comune. Il sindaco Stefano Lo Russo ha sottolineato come la scelta di Torino confermi “la crescente attrattività della città per i grandi eventi”.

Per l’amministratore delegato di CN Media, Fabio Roselli Tubelli, il ritorno a Torino “conferma il valore del progetto e la forte sintonia con il territorio”.

Trasmissione e contesto

L’evento sarà trasmesso in differita su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV (canale 158 DTT). Il giorno precedente, il 28 maggio, il logo del festival sarà proiettato sulla Mole Antonelliana come anteprima simbolica dell’evento.

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