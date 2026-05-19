Spaccio sulla provinciale 419 a Chiaverano: sequestrata droga e 10 mila euro in contanti

CHIAVERANO – Un primo contatto telefonico per ordinare la droga, poi l’appuntamento lungo la strada provinciale 419 a Chiaverano per la consegna. È questo lo schema ricostruito dai carabinieri nell’ambito dell’operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre giovani.

Il bivacco nel pilone del ponte

I militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ivrea, dopo un’attività di osservazione, hanno individuato un vero e proprio “hub” dello spaccio ricavato nel pilone di un ponte sopraelevato della SP419, in zona boschiva. Lì i tre indagati, giovani tra i 19 e i 27 anni, avevano allestito un bivacco di fortuna utilizzato come base operativa per la gestione delle cessioni.

Secondo quanto emerso, il meccanismo era sempre lo stesso: contatto telefonico con gli acquirenti e successivo incontro in strada per finalizzare lo scambio.

Il sequestro della droga e del denaro

Nel corso dell’accesso al rifugio, i carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti già suddivise per lo spaccio: 57,20 grammi di eroina, 47,80 grammi di cocaina, 18 grammi di crack e 68,40 grammi di hashish.

Rinvenuti anche medicinali, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a quasi 10mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli arresti e la misura cautelare

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e il trasferimento dei tre alla casa circondariale di Ivrea.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha successivamente convalidato la misura cautelare in carcere, su richiesta della Procura.

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